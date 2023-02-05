تفاصيل مقتل شاب بطعنة نافذة خلال مشاجرة في شبرا الخيمة.. جار البحث عن المتهم

في أحد الشوارع التابعة لمنطقة مسطرد بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، حتى فوجئ أحد المارة بمشاجرة نشبت بين أحد الشباب، مستخدمين الأسلحة البيضاء التي انتهت بمقتل الشاب سعيد هاني، صاحب الـ30 سنة، بطعنة نافذة بالفخذ، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

جريمة خلال مشاجرة

تفاصيل الجريمة، بدأت باستقبال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة، ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وعثر على جثة سعيد.س، 30 سنة مقيم بمنطقة مسطرد بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، به طعنة نافذة بالفخذ، ويعمل رجال المباحث على ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط ارتكاب الواقعة لكشف وتحديد هوية المتهم تمهيدَا للقبض عليه.

العقوبة المتوقعة

يقول حمدي علي هيكل والخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.