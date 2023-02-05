حكاية اختطاف «محاسب» وطلب فدية لإطلاق سراحه في الطالبية

«كنا عارفين خط سيره اليومي ومخططين لخطفه من كذا يوم، وأول ما لقينا فرصة كويسة خطفناه على طول»، بهذه الكلمات بدأ الـ5 متهمين بخطف محاسب في منطقة الطالبية بالجيزة اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم من جانب أجهزة الأمن.

خطف المحاسب

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم كاشفاً عن سبب الخطف: «إحنا قررنا خطف المحاسب عشان خلافات مع أخوه وكنا عاوزين منه فلوس، وعارفين إنه غالي عنده»، موضحاً أنهم كانوا 5 أفراد وقاموا بخطف المجني عليه من خلال سيارة ميكروباص كان يقودها أحدهم.

طلب فدية من شقيق المحاسب

تابع أحد المتهمين أثناء جلسة التحقيق: «إحنا اتصلنا بأخوه اللي نعرفه وفيه خلافات بينا، وطلبنا منه فدية عشان نسيبه يرجع بيته»، مؤكداً أنهم كانوا سيطلقون سراحه فور استلامهم للمبلغ المالي.

إطلاق سراح المجني عليه

وكشف المتهمون أثناء التحقيق معهم أنهم أطلقوا سراح المحاسب فور علمهم بأن شقيقه أبلغ الجهات الأمنية، وشعروا أنه سيتم القبض عليهم، «مكناش قدامنا حل غير إننا نسيبه بعد ما عرفنا إن أخوه بلغ الشرطة».

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الجمعة القبض على 5 أشخاص متهمين باختطاف محاسب بالجيزة، واتضح من التحريات أن 2 من أصل 5 لهم معلومات جنائية سابقة، وهم مقيمون في نطاق محافظتي الجيزة والفيوم، وكان بحوزتهم سيارة الميكروباص.

حبس المتهمين

وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها الـ5 متهمين، يقول المحامي رامي مقلد إنه ستنتطبق عليهم ما نصت عليه المادة رقم 290 من قانون العقوبات، وهي السجن المشدد من 15 إلى 20 عاماً بسبب أن جريمة الخطف اصطحبها طلب فدية.