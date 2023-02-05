أحمد المسلماني: متحف الحضارة جذب قرابة ربع مليون زائر في عام واحد

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن منطقة الفسطاط بالقاهرة، كان بها مكانا لم يكن موضع اهتمام لفترة طويلة، لكن أصبح فيها متحف الحضارة، حيث يزوره عدد كبير من الزائرين.

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «الحياة»، أنّ متحف الحضارة أقيم على مساحة كبيرة بواقع 33 فدانا: «لدينا صورة رائعة لهذا المتحف الجميل، كما أن زواره كثر ونجح نجاحا كبيرا جدا، قرابة ربع مليون زائر في عام واحد».

وتابع الإعلامي، أنّ متحف الحضارة عرفه العالم في ربيع 2021، وأفتتح جزئيا في عام 2017، كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي موكب الملوك والملكات في المتحف، وسط اهتمام مئات القنوات والإذاعات ووكالات الانباء وصحف العالم بهذا الحدث الفريد والرائع للغاية.

وأكد أن حفل نقل المومياوات كان مهيبا وأسطوريا، حيث جرى نقل 22 ملك وملكة من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة.