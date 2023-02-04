أحمد المسلماني يستعرض مذكرات مايك بومبيو: «أخطر رجل في أمريكا»

استعرض الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، مذكرات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق، واصفا إياه بأنه أخطر رجل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومشيرًا إلى أنه تخرج من جامعة هارفارد ثم التحق بالجيش الأمريكي وأصبح ضابطا في الجيش لفترة طويلة، ثم التحق بالمخابرات المركزية الأمريكية cia وأصبح مديره، وأصبح وزير الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان أقرب رجال ترامب.

بومبيو أصدر مذكراته قبل أيام

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة، أنّ مايك بومبيو أصدر مذكراته قبل أيام والتي جاءت بعنوان «لا تعطِ شبرا.. القتال من أجل أمريكا»، لافتًا إلى أنّ هذا الأمر يعبر عن الرؤية الأمريكية المتشددة في مواجهة العالم.

وتابع الإعلامي، أن الكتاب عبارة عن 17 فصلا ولاقى رواجا كبيرا جدا بسبب الأفكار والأسرار التي طُرحت فيه، موجزًا أهم ما جاء في الكتاب فيما يلي:

بومبيو شن هجوما على مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب

1- شن هجوما عنيفا على السفير جون بولتون كان مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، وكان قبل ذلك مندوب واشنطن في الأمم المتحدة بعدما هاجم ترامب، وزعم أنه أفشى أسرار الدولة وطالب بمحاكمته جنائيا.

2- جون بولتون ردّ وصرح لـcnn وشدد على انه لم يفشِ أسرار الدولة، وهناك مسؤولون كبار في الامن القومي راجعوا الكتاب قبل صدوره.