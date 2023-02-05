أدهم نابلسي يعلن استقبال مولودته الأولى

أعلن الفنان المعتزل أدهم نابلسي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قدوم مولودته الأولى التي أطلق عليها اسم «ماسة».

ونشر أدهم نابلسي، عبر حسابه على إنستجرام، آيتين قرانيتين معلنا بهما قدوم مولودته قائلا: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ { لِّلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِۚ یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُۚ یَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ إِنَـٰثࣰا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ ٱلذُّكُورَ}، {وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ}.

وأضاف نابلسي: «الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه الحمد لله الرزّاق الكريم، الحمد لله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات، الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب، اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى ماسة، اللهم اجعلها قرّة عينٍ لنا واجعلها من الصالحات وأنبتها نباتاً حسناً».

اعتزال أدهم نابلسي

وفي 20 ديسمبر 2021، أعلن أدهم نابلسي، اعتزال الغناء نهائيا خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «أعلن خبرا سعيدا بالنسبة لي، كل شخص منا لدية أهداف بحياته دائما يسعى ليحققها، بالنسبة لي الهدف الذي أسعى من أجله هو فعل كل ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هيجي يوم وأعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيا».