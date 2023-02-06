مشروعات حياة كريمة بقنا تصل إلى نسبة إنجاز 100%.. خدمات أساسية وتنموية

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الكشف عن جهودها داخل المحافظات والقرى النائية التي تعاني نقص الخدمات الأساسية والتنموية، وهو ما تستهدفه المبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي في هذه المحافظات.

ومن بين المحافظات التي لاقت جهودا كبيرة من قبل مؤسسة حياة كريمة، هى محافظة قنا، حيث نشرت المبادرة الرئاسية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» تفاصيل عدد من المشروعات التي تم إنجازها في قنا، منها أكثر من مشروع في مركز قوص.

حياة كريمة في قنا

وجاءت مشروعات حياة كريمة في مركز قوص التابع لمحافظة قنا كالآتي:

- محطة رفع الصرف الصحي بقرية العليقات بنسبة إنجاز 70%.

- محطة رفع الصرف الصحي بقرية العاقولا بنسبة إنجاز 70%.

- إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية حجازة قبلي بنسبة إنجاز 95%.

- إنشاء مركز طب الأسرة بقرية العليقات بنسبة إنجاز 100%.

- مشروع نقطة إسعاف العليقات بنسبة إنجاز 100%.

- إنشاء نقطة إسعاف حجازة بحري بنسبة إنجاز 100%.

- إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية حجازة بحري بنسبة إنجاز 100%.

وتستمر مؤسسة حياة كريمة في عمليات التطوير الشاملة في جميع أنحاء محافظة قنا.