«التعليم»: بناء أكثر من 15 ألف فصل ضمن مبادرة حياة كريمة

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الذي عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة خلال العام المالي 2022/2021، وموقف مبادرة حياة كريمة «المرحلة الأولى»، ومناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2023، والموقف المالي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2022.

وفي مستهل الاجتماع، رحب وزير التربية والتعليم بالأعضاء الجدد في مجلس إدارة الهيئة، وهم: اللواء هشام مصطفى فهمي، والدكتور مهندس وليد عباس عبد القوي، والدكتور عصام جلال شعت، وأمل فاروق علاء الدين ومحمد سامي محمد، كما أشاد الوزير بالدور البناء والتنموي الذي تقوم به الهيئة في عملية بناء وإحلال وتجديد المدارس.

تحديث كراسات المعايير الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية

وخلال الاجتماع، وجّه الدكتور رضا حجازي بتحديث كراسات المعايير الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية، ومدارس النيل الدولية، ومدارس المشروع القومي للشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة كراسات التخصيص الخاصة بهذه المدارس على مستوى الجمهورية.

نسبة الانتهاء من المشروعات 94%

كما استعرض اللواء يسري سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إنجازات الهيئة خلال العام المالي 2022/2021، وموقف مبادرة حياة كريمة «المرحلة الأولى»، إذ جرى إنشاء 1131 مشروعا بإجمالي 15332 فصلا من إجمالي مشروعات المباني المدرسية، و1301 مشروع لتطوير ورفع كفاءة المباني المدرسية، مشيرًا إلى أن نسبة الانتهاء من المشروعات 94% من إجمالي مشروعات المباني المدرسية المستهدفة والمدرجة بقرى مبادرة حياة كريمة ضمن 52 مركزا بداخل 20 محافظة، كما عرض مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2023، والموقف المالي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2022.