«حياة كريمة» تطلق مبادرة «التكية» في 10 محافظات: تعالى كل يوم

أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «التكية» تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في 10 قرى بإجمالي 10 محافظات كمرحلة أولى (أسوان -قنا- سوهاج- المنيا- بني سويف - الجيزة -الغربية - كفر الشيخ- دمياط -الشرقية)، على أن تمتد إلى باقي المحافظات تباعا في المراحل التالية.

مبادرة التكية

وأوضحت «حياة كريمة» أن مبادرة التكية تتم بمجهودات ومساعدة متطوعي ومنسقي المؤسسة، والذين شاركوا في اعداد وتجهيز الوجبات وتوزيعها على مدار اليوم بالقرى المستفيدة في الـ 10 محافظات، التي انطلقت بها مبادرة التكية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تقدم من خلال مبادرة «التكية» وجبات جاهزة، مؤكدة أن المستفيدين بإمكانهم تناول الوجبات بأماكن التوزيع، أو أخذها معهم، موضحة أن التوزيع يكون بشكل يومي قائلة: «لو عايز وجبة.. تعالى شرفنا وكلها عندنا، عايز تاخد الوجبة وانت ماشي برضو تحت أمرك، تعالى كل يوم وهنشيلك فوق راسنا، المهم متمشيش غيرك وإنت شبعان».

إطعام الأسر الأكثر احتياجا

وأضافت المؤسسة أن مبادرة «التكية»، تهدف إلى عمل الخير، وتوزيع وجبات أكل بسيطة على الأهالي بالقرى المستفيدة، من خلال إطعام الأسر الأكثر احتياجا بتلك القرى، إذ توفر المبادرة الوجبات الخفيفة للمستحقين، من خلال إنشاء مطعم حياة كريمة الخيري، والذي أطلق عليه «التكية».

مبادرة حياة كريمة

وتسعى مبادرة حياة كريمة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين والفئات الأولى بالرعاية، من خلال التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، تحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، بالإضافة إلى إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، الاستثمار في تنمية الانسان المصري، سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، فضلا عن احياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.