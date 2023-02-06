حظك اليوم برج الحمل.. تستطيع إثبات وجودك ووضع أقدامك على الطريق الصحيح

تتعدد وتختلف مميزات وعيوب مواليد برج الحمل، إذ يسعى جاهداً لتحقيق أهداف ويقوم بإتمام مهامه وواجباته على أتم وجه، ويتحمل المسؤولية ويعتمد عليه كثير ممن حوله في كثير من المواقف، ويتميز بقوة الشخصية ويثق في قدراته الذاتيه، ما يجعله يتمتع باستقلالية كبيرة، وبالشجاعة والحزم، إذ يتميز بالطبع الحاد ولكنه متسامح، طموح جدا ويحب البحث عن أهدافه دون النظر إلى الصعاب.

وفي السطور الآتية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الاثنين، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن يلمس قلبك بكل الحب والاهتمام، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن حظك اليوم برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والمالي

رغم الضغوط، اليوم يساعدك الوضع الفلكي على أن تثبت وجودك وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.