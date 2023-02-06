أماكن 4 معارض «أهلا رمضان» في مدن البحر الأحمر بأسعار مخفضة

تضم محافظة البحر الأحمر 4 معارض أهلا رمضان بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير، إذ افتتح اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا معرض أهلا رمضان منذ ساعات، وتضم معارض أهلا رمضان جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بخصومات تصل إلى 20%.

معارض أهلا رمضان بالبحر الأحمر

تخضع معارض اهلا رمضان لاشراف الغرفة التجارية و مديرية تموين البحر الأحمر ومباحث التموين لمواجهة الغلاء للرقابة على أسعار السلع وعدم المغالاة ورفع الأسعار والبيع بأسعار مخفضة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل أهالي البحر الأحمر.

أماكن معارض أهلا رمضان بالبحر الأحمر

تتواجد معارض أهلا رمضان بعدد 4 مدن بمحافظة البحر الأحمر:

معرض أهلا رمضان برأس غارب

معرض أهلا رمضان في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر بموقع متميز بوسط المدينة بشارع الإذاعة أمام الإدارة الزراعية.

معرض أهلا رمضان بالغردقة

يتواجد معرض أهلا رمضان في مدينة الغردقة بشارع المصالح أمام مجمع خدمات الدهار وموقف السرفيس وسط مدينة الغردقة.

معرض أهلا رمضان بسفاجا

معرض أهلا رمضان بمدينة سفاجا ويتواجد بشارع الإذاعة وسط مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

معرض أهلا رمضان بالقصير

وفي مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر يتواجد معرض أهلا رمضان بشارع جامعة الدول العربية وسط مدينة القصير.