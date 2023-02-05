تدشين المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة في البحر الأحمر

دشنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وذلك تحت إشراف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية بناء على توجيهات وزارة التنمية المحلية.

المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

استلمت أجهزة البحر الأحمر 40 ألف شجرة من وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة كمرحلة أولى من مراحل المبادرة والتى تستمر لنحو ست سنوات قادمة.

أجندة التنمية المستدامة

ومن جانبه أشار اللواء محمد البنداري السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر إلى أن الدولة وضعت أجندة وطنية للتنمية المستدامة يمثل فيها البعد البيئي محورا اساسيا بشكل يسهم في الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري.

زيادة الرقعة الخضراء

وأضاف في بيان اليوم أن هذا ماتمت ترجمته على أرض الواقع من خلال المبادرات الرئاسية والتي تستهدف زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، مؤكداً مشاركة الشباب والمجتمع المدنى في حملات التوعية بالتشجير والمشاركة الفعالة في زراعة هذه الأشجار ورعايتها.