رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

طبيبة إسبانية لـ إيمان الحصري: «أعيش بالفيوم منذ 17 عاما ومبسوطة في مصر»

كتب:

محمد عزالدين
01:41 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
ليتيسيا تيرادو

ليتيسيا تيرادو

كشفت ليتيسيا تيرادو طبيبة إسبانية تقيم في الفيوم عن سبب تواجدها لمدة 17 عاما بمصر، وسبب حبها لها كاشفة أنها زارت مصر للمرة الأولى لمدة 6 أشهر بغرض تعلم اللغة العربية ولكن بسبب ارتياحها لمصر امتدت زيارتها لمدة 17 عاما، متابعة: «جيت في الأول زيارة لمصر لمدة 6 أشهر لتعلم اللغة العربية ووصلوا 17 سنة بسبب ارتياحي لها، ثم عدت لبلدى لمدة 6 شهور وكنت مش مرتاحة هناك ورجعت تاني لأم الدنيا».

استقريت في الفيوم 10 سنوات

وأضافت «تيرادو» خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساءDMC المذاع على قناة DMC: «أول سنة كنت ساكنة في شارع الهرم وكان زحمة وحاجات غريبة ولكن كنت مرتاحة وبعدها روحت مدينة 6 أكتوبر.. ولما جيت من إسبانيا كنت صغيرة وكبرت هنا في مصر، واستقريت في الفيوم منذ 10 سنوات». 

لفيت محافظات مصر كلها

وأوضحت أنها زارت كل محافظات مصر ولكن ارتاحت أكثر في الفيوم: «مبسوطة هنا في مصر لو هروح إسبانيا هروح زيارة وهرجع تاني لمصر، ولفيت محافظات مصر كلها».

اقرأ المزيد:

أحمد المسلماني: المتحف القومي للحضارة موجز لتاريخ مصر

8 أشهر من «العفو».. البداية من حفل الأسرة المصرية والعمل بمبدأ «مصر تتسع للجميع»

رئيس «الأقصر للسينما الإفريقية»: المهرجان ساعد مصر على إقامة علاقات جيدة بالقارة السمراء

مصر للجميع «عفو ودمج ووقاية».. قرارات العفو الرئاسي والدمج المجتمعي ترسي قواعد الجمهورية الجديدة (ملف خاص)

الأب رافائيل ثروت: الكتاب يبرز عوامل تنشئة البابا تواضروس.. وكواليس السنوات العشر الأصعب في تاريخ مصر

سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يزرع شجرة خلال زيارته للوادي الجديد «صور»

مشيرة خطاب: مصر من الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان
بقلم محمد عزالدين