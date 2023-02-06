طبيبة إسبانية لـ إيمان الحصري: «أعيش بالفيوم منذ 17 عاما ومبسوطة في مصر»

كشفت ليتيسيا تيرادو طبيبة إسبانية تقيم في الفيوم عن سبب تواجدها لمدة 17 عاما بمصر، وسبب حبها لها كاشفة أنها زارت مصر للمرة الأولى لمدة 6 أشهر بغرض تعلم اللغة العربية ولكن بسبب ارتياحها لمصر امتدت زيارتها لمدة 17 عاما، متابعة: «جيت في الأول زيارة لمصر لمدة 6 أشهر لتعلم اللغة العربية ووصلوا 17 سنة بسبب ارتياحي لها، ثم عدت لبلدى لمدة 6 شهور وكنت مش مرتاحة هناك ورجعت تاني لأم الدنيا».

استقريت في الفيوم 10 سنوات

وأضافت «تيرادو» خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساءDMC المذاع على قناة DMC: «أول سنة كنت ساكنة في شارع الهرم وكان زحمة وحاجات غريبة ولكن كنت مرتاحة وبعدها روحت مدينة 6 أكتوبر.. ولما جيت من إسبانيا كنت صغيرة وكبرت هنا في مصر، واستقريت في الفيوم منذ 10 سنوات».

لفيت محافظات مصر كلها

وأوضحت أنها زارت كل محافظات مصر ولكن ارتاحت أكثر في الفيوم: «مبسوطة هنا في مصر لو هروح إسبانيا هروح زيارة وهرجع تاني لمصر، ولفيت محافظات مصر كلها».