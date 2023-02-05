رئيس «الأقصر للسينما الإفريقية»: المهرجان ساعد مصر على إقامة علاقات جيدة بالقارة السمراء

قال سيد فؤاد، رئيس ومؤسس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إنه أصبحت هناك علاقات جيدة لمصر داخل قارة إفريقيا من خلال مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تعي أهمية دور مهرجان الأقصر وحجم التأثير الذي بدأ المهرجان في صناعته.

فعاليات المهرجان على مدار العام

وأضاف «فؤاد»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «وجدنا أن فكرة العمل على مدار عام كامل من أجل مهرجان واحد فقط غير كافية في التواصل مع أفريقيا»، لذلك يتم عمل نادي السينما الأفريقية المتواجد في 18 محافظة بمصر على مدار العام، ويأتي ذلك بهدف عرض أفلام إفريقية مترجمة للعربية.

شعار مهرجان الأقصر

ولفت رئيس ومؤسس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إلى أن شعار مهرجان الأقصر هو «مهرجان على مدار العام»، متابعًا: «بنعمل ورش مصرية داخل أفريقيا، وكمان أسابيع أفلام للفيلم المصري في أفريقيا وأسابيع أفلام للأفلام الأفريقية في مصر»، موضحًا أننا نحضر المهرجانات الأفريقية، وبذلنا جهودا قدر المستطاع على مدار العام لعمل دعاية لمهرجان الأقصر بشكل كبير.