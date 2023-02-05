سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يزرع شجرة خلال زيارته للوادي الجديد «صور»

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، باستقبال زيارة سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، اليوم الأحد، حيث قام خلال زيارته لحديقة 30 يونيو شمال الخارجة، بزرع شجرة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة والنهوض بإنتاجية محصول التمور الإستراتيجي بالمحافظة.

بحث محافظة الوادي الجديد مع الأتحاد الأوروبي فرص التعاون المشترك

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الوفد الذي يزور المحافظة، بمقر مكتبه بديوان عام محافظة الوادي الجديد بمدينة الخارجة، وذلك لبحث فُرص التعاون في مجالات التعليم ودعم المشروعات التنموية والمجتمعية والاقتصاد الأخضر بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما استعرض المحافظ أبرز المقومات الطبيعية والتنموية التي تحظى بها المحافظة وأهم المشروعات والمبادرات المُنفذة في مجال تأهيل البنية التحتية والاستثمار الزراعي وتنفيذ مشروعات الجذب السكاني والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتشجيع السياحة العلاجية والبيئية.

الاتحاد الأوروبي يشيد بإحياء الإستثمار في الأخضر في الوادي الجديد

كما زار الوفد مشروع إنتاج الحرير الطبيعي والصوب الزراعية شمال الخارجة، مشيدين بفكرة إحياء صناعة الحرير الطبيعي وبما تم تنفيذه من مراحل زراعة التوت وتربية أعمار مختلفة من دودة القز لإنتاج خيوط الحرير الطبيعي، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة من خلال مبادرة الحرير.

فيما أبدى سفير الاتحاد الأوروبي سعادته بما يتابعه من تطورات تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا عمق العلاقات والتعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وتطلع الإتحاد لمزيد من التعاون مع المحافظة في مجالات تمكين المرأة والتعليم بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة في هذه الرقعة المتميز من مصر.