أحمد المسلماني: المتحف القومي للحضارة موجز لتاريخ مصر

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أنّ المتحف القومي للحضارة يعد موجزا لتاريخ مصر من العصر الحجري إلى العصور المختلفة مثل العصر الفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والإسلامي.

نشأة مصر ما بين قرى ومدن

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»، أنّ هذا المتحف يبرز نشأة مصر ما بين قرى ومدن، بالإضافة إلى تكون الأقاليم وبداية معرفة الزراعة من قبل المصريين القدماء، بالإضافة إلى الرعي.

هيكل لإنسان مصري قديم

وتابع الإعلامي: «هناك هيكل لإنسان مصري قديم عمره 55 ألف سنة، أي أننا نتحدث عن شيء خرافي، وهناك أدوات استخدمها المصريون القدماء من العصر الحجري في المتحف القومي للحضارة أي منذ نصف مليون سنة».

وأكد أن المصريين قدموا الكثير للعالم مثل الإيمان، إذ لم تكن الحضارة الفرعونية وثنية، وأغلب الحضارة الفرعونية إيمانية، كما قدمت مصر للعالم مفهوم الدولة بصفتها أول دولة في التاريخ.