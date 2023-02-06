ضبط عامل بحوزته كمية من مسحوق الهيروين بكفر الشيخ

تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، من ضبط عامل من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

تفاصيل ضبط المتهم

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد ضبط، عامل، ومقيم دائرة قسم ثان كفر الشيخ، سبق اتهامه في 6 قضايا، آخرها القضية رقم 5827 لسنة 2021م جنايات قسم ثان كفر الشيخ «مخدرات».

وأُلقى القبض على المتهم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 377 جراماً ومبلغ مالي 900 جنيه، وهاتف محمول وسلاح أبيض «مطواه»، تحرر المحضر 611 لسنة 2023م جنايات قسم أول كفر الشيخ، وجاري العرض على النيابة العامة.

عقوبة الإتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.