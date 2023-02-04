4 أشخاص ينهون حياة سائق توك توك في كفر الشيخ.. التحريات تكشف تفاصيل الجريمة

لم يكن الشاب «محمد.خ» سائق توك توك في العقد الثالث من عمره، يتوقع أن تنتهي حياته بهذه الطريقة المأسوية عندما فوجئ بـ4 أشخاص ينهالون عليه بالأسلحة البيضاء (سنج وسكاكين) بالضربات القوية على جسده النحيف، أثناء وجوده بأحد الشوارع بمنطقة القنطرة التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ، بعد أن انتهى من توصيل إحدى السيدات، ومن شدة الضربات سقط قتيلا في الحال ولفظ أنفاسه الأخيرة.

ضرب بالأسلحة البيضاء

جريمة بشعة أدت إلى إنهاء حياة الشاب «محمد» من أبناء كفر الطايفة بمديرية أمن كفر الشيخ وجرى نقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الصفة التشريحية لكشف ملابسات وأسباب الوفاة وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وتكثف رجال الأمن البحث عن الجناة للقبض عليهم لتقديمهم للمحاكمة.

جريمة بسبب خلافات

في تمام الساعة العاشرة صباح أمس، ورد للأجهزة الأمنية بكفر الشيخ إخطار من أحد المستشفيات عقب وصول جثمان الشاب «محمد» في العقد الثالث من عمره، سائق توك توك، به عدة إصابات خطيرة في جسده وطعنة نافذة بالبطن والرقبة، وتبين من محضر جمع الاستدلالات أن الواقعة نتيجة الاعتداء عليه من قبل 4 أشخاص على خلفية مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات سابقة، ووفقا التحريات الأمنية أن الواقعة تعود لخلاف سابق بين المجني عليه وأحد المتهمين، وتم عقد جلسة صلح في الأيام السابقة، إلا أن أحدهم استأجر 3 أشخاص، وانتظروا المجني عليه وانهالوا عليه بالضرب المبرح.

الموقف القانوني

يقول الخبير القانوني محمد شحانة المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن» إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية -جناية القتل العمد- بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».