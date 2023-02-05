ضبط 100 شيكارة أرز أبيض داخل مخزن بدون ترخيص في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بقيادة المقدم أحمد بسيوني رئيس مباحث التموين، من ضبط مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص فى مدينة الحامول، وبحوزته كمية من الأرز الأبيض بدون مستندات، حجبها عن التداول، لبيعها بأزيد من التسعيرة.

ضبط 100 شيكارة أرز أبيض

وكانت حملة التموين تمكنت من ضبط 100 شيكارة أرز أبيض زنة 25 كيلو للشيكارة، فى مخزن للسلع الغذائية، ملك شخص مُقيم بمدينة الحامول، بدون فواتير ولا مستندات، بغرض بيعها بأزيد من التسعيرة، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

استمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه باستمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضبط التجار المخالفين، ومحاربة بيع الأرز الشعير والأبيض المهرب في السوق السوداء.

جدير بالذكر، أن موسم توريد الأرز بمحافظة كفر الشيخ بدأ في شهر سبتمبر 2022، إذ جرى تجهيز 21 موقعًا بالمدن والقرى، لاستقبال محصول الأرز الشعير للعام المنصرم.