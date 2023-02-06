تفاصيل طرح تأجير 4 محال وقطعة أرض وبوفيه بالمزاد العلني في أسيوط

أعلنت محافظة أسيوط تأجير 4 محال تجارية في مركز الغنايم، وقطعة أرض وبوفيه بحديقة ناصر بمركز أبوتيج، ومقلب مصنع السماد العضوي، وذلك في مزاد علني يعقد في ديوان عام المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى طرح تأجير 4 محال أرقام 2 و3 و7 و8 بعمارة الخطة الموحدة بمركز الغنايم بجوار نادي حورس الرياضي لمدة 3 سنوات، عن طريق مزاد محلي يُجرى يوم الاثنين 20 فبراير بديوان عام المحافظة، على أن يتم دفع التأمين الابتدائي وقيمته 3000 جنيه لكل محل.

تأجير قطعة أرض وبوفيه حديقة ناصر في أبوتيج

كما أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، عن طرح تأجير قطعة أرض فضاء بحديقة ناصر بمنطقة الألعاب، وكذلك بوفيه الحديقة، وذلك بنظام المزايدة العلنية التي حُدد لها يوم الأربعاء 22 فبراير بديوان عام المحافظة، على أن يكون الإيجار لمدة 3 سنوات، وبلغ التأمين الابتدائي لكل منهما 15 ألف جنيه.

مقلب مصنع السماد العضوي

وأعلنت المحافظة أيضا عن طرح تأجير المقلب داخل مصنع السماد العضوي لفرز المخلفات واستلام المفروزات، عن طريق مزايدة تُعقد يوم الاثنين الموافق 20 فبراير بديوان عام المحافظة، على أن يُسدد تأمين ابتدائي قيمته 4000 جنيه للجنة المزاد قبل التقدم له، على أن يُستكمل إلى 10% من يرسو عليه المزاد وذلك قيمة التأمين النهائي ومدة الإيجار عام واحد.