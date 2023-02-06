العثور على جثة أحد أفراد طاقم مركب الصيد المنكوب في كوريا الجنوبية

عثر خفر السواحل الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، على أحد أفراد طاقم مركب صيد، انقلب قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلادج، ميتاً داخل مقصورة القارب.

وانقلب مركب صيد بلغت حمولته 24 طناً، مساء أمس الأول السبت بتوقيت كوريا الجنوبية على بعد 16.6 كيلو متر غرب جزيرة «دايبيتشي» غير المأهولة.

وأسفر الحادث عن فقدان 9 من أصل 12 شخصا، بينهم 3 أجانب، كانوا على متن قارب الصيد المنكوب.وأشار مسؤولو خفر السواحل في كوريا الجنوبية، إلى أن الغواصين دخلوا مركب الصيد المنكوب، وعثروا على جثة أحد طاقم المركب، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، نشرت السلطات الكورية الجنوبية، أكثر من 12 سفينة و3 طائرات للبحث عن المفقودين.