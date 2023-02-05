البحث عن 9 أشخاص بعد انقلاب مركب صيد في كوريا الجنوبية

شهدت كوريا الجنوبية، حادث انقلاب مركب صيد كان على متنه 12 شخصا قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، ما أسفر عن فقدان 9 أشخاص، وذكرت وسائل إعلام محلية من بينها وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية تفاصيل الحادث.

وانقلب قارب الصيد يبلغ وزنه 24 طنا في المياه على بعد 16.6 كيلومتر غربي «جزيرة دايبيتشي» في الساعة 11:19 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي«04:19 عصرا بتوقيت القاهرة»

إنقاذ 3 من أفراد الطاقم

وتمكن مركب قريب من مكان الحادث من إنقاذ 3 من أفراد طاقم، فيما لا يزال 9 آخرين في عداد المفقودين بينهم أجنبيان.

وأرسل خفر السواحل والبحرية الكورية الجنوبية، سفن وطائرات ووحدات إنقاذ لعمليات البحث عن المفقودين جراء حادث انقلاب مركب الصيد، ونشر السلطات أكثر من 12 سفينة و3 طائرات من خفر السواحل والبحرية للبحث عن المفقودين.

من جانبه، دعا رئيس كوريا الجنوبية، «يون سيوك - يول» إلى بذل أقصى الجهود في البحث عن المفقودين، وأصدر أمرا بتعبئة جميع الموارد من خلال توسيع منطقة البحث.

رئيس كوريا الجنوبة يؤكد الحاجة إلى دعم أسر المفقودين

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك - يول» على الحاجة إلى الدعم الكامل لأسر المفقودين جراء حادث انقلاب مركب، وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، «كيم أون - هيه»، إن الرئيس، أمر بإرسال وزير الداخلية، «لي سانج - مين» ووزير المحيطات «تشو سيونج - هوان» إلى موقع الحادث.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية الكوري الجنوبي، «لي سانج مين» عن اعتقاده أن معظم أفراد طاقم المركب المنكوب غادروه.