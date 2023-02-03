«البحوث الفلكية»: زلزال بقوة 4.23 ريختر يضرب شمال شرق الغردقة اليوم

شعر سكان البحر الأحمر بهزة أرضية «زلزال شمال شرق الغردقة اليوم»، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتحديدًا في تمام الساعة 1:42 صباحًا.

وأصدرت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، بيانًا حول حدوث زلزال شمال شرق الغردقة اليوم، موضحة أنها سجلت هزة أرضية «زلزال» بقوة 4.23 ريختر على بُعد 37 كيلومترا شمالي شرق مدينة الغردقة.

زلزال شمال شرق الغردقة اليوم

وكشفت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل عدة معلومات عن زلزال شمال شرق الغردقة اليوم، كالتالي:

- وقت حدوث الزلزال: الساعة 1:41:15 صباحا، بالتوقيت المحلي لمدينة الغردقة.

- قوة الزلزال: 4.23 درجة على مقياس الريختر.

- خط عرض الزلزال: 27.50 شمال مدينة الغردقة.

- خط طول الزلزال: 34.07 شرق مدينة الغردقة.

- عمق الزلزال: سجل نحو 8 كيلومترات.

الأهالي شعروا بالزلزال دون خسائر

وقال محمود أبو عيسى، أحد أهالي مدينة الغردقة، لـ«الوطن»، إنّهم شعروا بزلزال شمال شرق الغردقة اليوم في الساعات الأولى من صباح اليوم، موضحًا أنّه لاحظ حدوث هزة أرضية في العقار الذي يسكن به، وحينما سأل أصدقائه وجيرانه أكدوا أنّهم أيضًا شعروا بالهزة الأرضية التي تسببت في حدوث ارتجاج خفيف في عقاراتهم السكنية دون وقوع خسائر.

الثالث خلال شهر

ويعد زلزال شمال شرق الغردقة اليوم هو الثالث الذي يشعر به أهالي مدينة الغردقة خلال شهر واحد فقط.