«العربية»: شعور سكان 8 دول بزلزال تركيا من بينها مصر

قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن زلزال تركيا شعر به سكان كل من مصر اليونان وقبرص والعراق وسوريا ولبنان وأرمينيا.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة بـ 7.9 درجات على مقياس ريختر، وفقا لتقديرات «معهد الزلازل الأمريكي».

سكان العاصمة اللبنانية يخلون عمارتهم

وعمد بعض سكان العاصمة اللبنانية «بيروت» على إخلاء عمارتهم خوفاً من تضررها جراء زلزال تركيا.

وفي وقت سابق، قدر «المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض»، قوة زلزال تركيا، 7.7 درجة على مقياس زيختر، مشيرا إلى وقوعه على عمق 10 كيلومترات.

وأمس الأول السبت، ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر قضاء «دوز ايجيم» جنوبي تركيا أمس، فيما وقعت الهزة الأرضية، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، حيث شعر به أهالي الولايات المجاورة أيضا، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.