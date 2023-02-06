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البحوث الفلكية: هزة أرضية على بعد 691 كيلو متر شمال رفح.. ولا توجد خسائر

كتب:

أحمد أبوضيف
04:50 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
مقياس ريختر للزلازل

مقياس ريختر للزلازل

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الزلزال الذي شعر به عدد من سكان مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات منذ قليل، موضحا أن الهزة حدثت على بعد 691 كيلو متر شمال مدينة رفح، وقوتها 7.7 درجة على مقياس ريختر. 

 

 

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إنه لم ينتج عن الهزة الأرضية أي خسائر مادية أو بشرية.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المحطة تمتلك حاليا بعد التطوير ما يقرب من 85 محطة ومركزا لرصد الهزات الأرضية والزلازل بالمحافظات المختلفة، موضحا أن علماء المعهد نجحوا في ابتكار جهاز جديد لقياس وحساب وتحليل درجات الهزات الأرضية كخطوة جديدة في إطار تطوير منظومة البحث العلمي.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.