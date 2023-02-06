حصيلة أولية: مصرع 5 أشخاص وانهيار 34 مبنى جراء زلزال تركيا

قال والي «العثمانية» الواقعة جنوب تركيا، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وفق حصيلة أولية جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وأشارالمسؤول التركي، إلى دمار في 34 مبنى جراء الزلزال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت لاحق، قدرت هيئة الكوارث التركية، شدة الزلزال بـ 7.4 درجة على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق، أوضح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو،أن السلطات في حال تأهب وتم إرسال فرق البحث والإنقاذ للمناطق المتضررة من الزلزال الذي تعرضت له البلاد في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وأشارت «هيئة المسح الجيولوجي» الأمريكية، إلى أن الزلزال ضرب جنوب تركيا قرب مدينة «غازي عنتاب»، على عمق نحو 17.9 كيلو متر، وفقا لما ذكره موقع «النهار» اللبناني.