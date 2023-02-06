أول صور لأضرار لبنان إثر وقوع زلزال تركيا

ضربت هزة أرضية قوية لبنان، شعر بها المواطنون اللبنانيون بشكل كبير، وقالت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية، إن مصدرها زلزال كبير وقع عند الحدود مع تركيا.

وشعر سكان لبنان بهزة أرضية قوية وأخرى ارتدادية على إثر زلزال في تركيا بقوة بـ 7.4 درجة على مقياس ريختر.

وأشارت «الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية»، إلى تأثرت دول عدة في المنطقة بالزلزال من بينها مصر.

وكان مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، قدرة قوة زلزال تركيا في وقت سابق، بـ 7.7 درجة على مقياس ريختروأشار «رصد الزلازل الأورو متوسطي»، إلى وقوع زلزال تركيا على بعد 26 كيلو متر شمال غرب «غازي عنتاب» الواقعة جنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، قدرت هيئة الكوارث التركية، شدة الزلزال بـ 7.4 درجة على مقياس ريختر.

سكان لبنان شعروا بهزة أرضيّة

من جانبه، أوضح موقع «النهار» اللبناني، أن سكان لبنان شعروا بهزة أرضيّة قوّية جدا، عند الساعة الثالثة والثلث فجراً « 03:20»، إثر زلزال ضرب تركيا، مشيرة إلى هزة ارتدادية ثانية أقلّ قوّة استمرّت لثوانٍ.

وأدت الهزة الأرضية، إلى حالة هلع لدى الأهالي في مختلف المناطق اللبنانية.