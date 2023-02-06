اجتماع طارئ لـ«الوزراء السوري» لبحث أضرار الزلزال

ترأس الرئيس السوري، بشار الأسد، اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال الذي ضرب البلاد والإجراءات اللازمة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة السورية، إنَّ حصيلة وفيات الزلزال الذي ضرب في 4 محافظات «حلب-اللاذقية- حماة-طرطوس»، بلغت 111 شخصًا، مشيرة إلى إصابة 516 آخرين.

وفي لبنان، وضعت «هيئة الطوارئ المدنية» اللبنانية، نفسها تحت تصرف «الهيئة العليا للإغاثة» من الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي «07:00 بتوقيت القاهرة» لكل ما يتعلق بالأضرار الناتجة عن الزلزال الذي ضرب لبنان.

وأكّد رئيس «هيئة الطوارئ المدنية» في اتصال بالأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، الثقة بعمل الهيئة العليا، كما أجرى اتصالا برئيس «وحدة إدارة الكوارث» زاهي شاهين، وفاق لما ذكرته الوكالة الوطنية للعلام اللبنانية الرسمية.

وفي الأردن، سجل «مرصد الزلازل»، فجر اليوم الاثنين زلزالين متتاليين على خلفية الزلزال الكبير الذي هز جنوب تركيا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».