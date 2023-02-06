مصر تعزي سوريا وتركيا في ضحايا الزلزال المدمر: مستعدون للمساعدة

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها وتضامنها مع تركيا وسوريا، بعد الزلزال المدمّر الذي أصابهما وعدد من دول الشرق الأوسط، وخلّف عددا من الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، عن أمنياتها الشفاء العاجل للمصابين، وقدّمت مصر خالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركي والسوري الشقيقين في المصاب الأليم، مؤكدةً استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار الكارثة المروعة.