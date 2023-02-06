انهيارات في سوريا جراء زلزال تركيا «صور»

شهدت تركيا فجر اليوم الاثنين، زلزالا قرب مدينة «غازي عنتاب» الواقعة جنوب شرق البلاد، على عمق نحو 17.9 كيلو متر، وصلت ارتداداته إلى لبنان وسوريا والعراق، وخلّف عشرات الضحايا.

وقالت وكالة إدارة الكوارث التركية، المعروفة باسم «آفاد»، إن قوة الزلزال بلغت 7.4 درجة على مقياس ريختر، وكانت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أشارت في وقت سابق، إلى أن شدة الزلزال بلغت 7.8 درجة.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، «منطقة لواء إسكندرون»، تلاه آخر 6.4 درجة في «طوروس» على حدود سوريا مع تركيا، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورةي الرسمية «سانا»، والتي نشرت عدد من الصور أظهرت حجم الدمار الذي سببه الزلزال.,

وقال معاون وزير الصحة السورية، أحمد ضميرية، إن هناك 42 قتيلاً و200 إصابة في حصيلة غير نهائية، في 3 مدن: «حلب» و«حماة» و«اللاذقيّة» جراء الزلزال، وفقا لما ذكره موقع «النهار» اللبناني.

وفي وقت لاحق، أوضح مسؤول طبي سوري، أن عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال، ارتفع إلى 62 قتيلا حتى الآن.

وفي وقت سابق، قالت مصادر، إن 3 أطفال من بين ضحايا الزلزال في مدينة «حارم» الواقعة شمال غربي سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.