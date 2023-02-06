غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة، في تمام الساعة 12:30 صباح اليوم الاثنين، لحين تحسن الأحوال الجوية.

تفاصيل غلق ميناء الإسكندرية بسبب الطقس

وبحسب بيان ميناء الإسكندرية، صباح اليوم، جاء قرار غلق البوغاز نتيجة لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من زيادة نسبة الشبورة وتأثيرها على مجالات الرؤية، وارتفاع الأمواج الذي يصل إلى 6 أمتار، وسرعة الرياح.

رفع درجة الاستعداد ومتابعة الرصدات الجومائية في ميناء الإسكندرية

وشدد اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على جميع الإدارات المختصة، برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية، من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

منخفض البحر المتوسط يضرب الإسكندرية

جدير بالذكر أن الإسكندرية تمر بما يسمى منخفض البحر المتوسط الذي سبب ارتفاع الأمواج لتصل إلى 6 أمتار اليوم، ويسبب صعوبات في حركتي الصيد والملاحة.