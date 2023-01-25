وصول أول جرار أمريكي إلى ميناء الإسكندرية لدعم السكك الحديدية

استقبل ميناء الإسكندرية، أول جرار سكة حديد أمريكي جديد، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية، ضمن العقد المبرم مع شركة «وابتك الأمريكية- جنرال إلكتريك سابقاً»، بتكلفة إجمالية قدرها 247.3 مليون يورو، شاملة الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة وبدعم وتمويل من بنك الإعمار الأوروبي.

تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بـ260 جرارا جديداً

يأتي ذلك في إطار ما تقوم به الدولة حالياً، وفي غطار التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، حيث تدخل الصفقة الجديدة في إطار خطة تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بـ260 جرارا جديداً، وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ووفق بيان للميناء، انتهت هيئة السكك الحديدية من استلام 110 جرارات جديدة بواسطة شركة وابتك الأمريكية، وتم تشغيلهم على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 60 جرارا منها، 54 جرارا جنرال إليكتريك، و6 جرارات PRL.

تركيب الجرارات الجديدة في جداول التشغيل اليومية

تعد صفقة الجرارات الجديدة، قوة دعم هائلة لمنظومة السكة الحديد وستساهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية، لتواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، وسيتم تركيب الجرارات التي ستصل تباعاً مع دفعات العربات الجديدة في جداول التشغيل اليومية على خطوط الهيئة المختلفة كما سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

ووفق البيان، فإن الجرار الذي تم توريده سيتم تشغيله تجريبياً على شبكة السكك الحديدية لمدة شهر ثم يتبع ذلك توريد أول دفعة بـ19 جرارا في شهر مارس المقبل وعلى أن يتم الانتهاء من توريد كامل العقد بـ100 جرار في فبراير 2024، لافتاً إلي أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وأن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية .