تداول 170 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية خلال يومين

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندريه خلال 48 ساعة الماضية، وسط نشاط ملحوظا، حيث تم دخول وخروج 48 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليا شحن وتفريغ 29 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

تداول بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إنه تم تداول 170 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الإستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه فيما يتعلق بالحاويات تم تداول حوالي 2615 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

متابعة الرصدات الجومائية في ميناء الإسكندرية

وأكد أن اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، وجه بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.