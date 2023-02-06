«المسح الجيولوجي الأمريكية»: زلزال سوريا هو الأقوى منذ أكثر من 100 عام

وصفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح، اليوم، بأنّه أقوى زلزال شهدته البلاد منذ أكثر من 100 عام.

زلزال هو الأكبر مما حدث في أي وقت مضى

وقال كارل لانج، الأستاذ المساعد في كلية علوم الأرض والغلاف الجوي بجامعة جورجيا للتكنولوجيا لشبكة «سي إن إن»، الأمريكية، إنّ المنطقة التي ضربها الزلزال معرضة للنشاط الزلزالي، لكن هذا الزلزال أكبر مما حدث في أي وقت مضى لاسيما أنّه قريب من سطح الأرض.

مصرع 87 وإصابة 627 في سوريا وتركيا

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر في مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في تركيا، إلى جانب مصرع 111 شخصا وإصابة 516 آخرين في سوريا، وتدمير العديد من المباني.