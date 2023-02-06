«العربية»: 62 قتيلا و200 مصاب حصيلة ضحايا زلزال سوريا حتى الآن

أعلن مسؤول طبي سوري، ارتفاع عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال، إلى 62 قتيلا حتى الآن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام، إلى إصابة أكثر من 200 شخص في مدن حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال.

3 أطفال من بين ضحايا الزلزال في مدينة «حارم»

وقالت مصادر، إن 3 أطفال من بين ضحايا الزلزال في مدينة «حارم» شمال غربي سوريا، فيما أشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى عشرات القتلى والمفقودين في شمال غرب سوريا جراء الزلزال، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.