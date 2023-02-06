قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن الأزمة الروسية الأوكرانية: اقتربت من عامها الثاني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا عن الأزمة الروسية الأوكرانية التي اقتربت من عامها الثاني، حيث يحاول كلا الطرفين السيطرة على مجرى الأمور وامتلاك زمامها في العديد من المواقع الاستراتيجية والسيطرة الميدانية عليها.

الجيش الأوكراني يدعم قواته بتعزيزات

وذكر التقرير، أنّ مدينة باخموت في شرق أوكرانيا باتت الهدف الأكبر أهمية لموسكو، بينما تقاوم قوات كييف في مواقعها العسكرية التي تتمركز حول مدينة دونتسيك، وفي السياق ذاته تنقل القوات الأوكرانية الآليات الثقيلة من محور باخموت ومحاور أخرى إلى محور مدينة أوجليدار.

وأوضح التقرير، أنّ الجيش الأوكراني يدعم قواته البشرية في المدينة عبر تعزيزات تتضمن مزيدا من الجنود نظرا لإخفاق المقاتلين في إخفاء مدافع هاوتزر الأمريكية ومستودعات الذخيرة، التي أصبحت هدفا للمقاتلات الروسية الحاضرة في محور دونباس بشكل دائم.