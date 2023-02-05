أوكرانيا تقصف أراضي «دونيتسك» 46 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي «مقاطعة دونيتسك»، 46 مرة خلال 24 ساعة، وأطلقت 204 ذخائر من راجمات الصواريخ والمدفعية من عيار 155 ملم و 152 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قال يوري بارباشوف، رئيس إدارة«سنيهوريفكا» بـ«مقاطعة خيرسون»، إن القوات الأوكرانية زرعت ألغام بشكل عشوائي في أراضي المنطقة، وفي أجزاء من «لوجانسك» مما يشكل مخاطر شديدة على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، مشيرا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى إصابة عائلة من بينها أطفال.

أزمة روسيا وأوكرانيا

قال السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين، إن «كوبنهاجن» غير قادرة على مقاومة الطلبات الأوكرانية المتزايدة، مشيرا في مقابلة مع وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى السلطات الدنماركية، تسعى لتعزيز التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» و«كييف».

وفي بولندا، أظهرت لوحات إعلانية مناهضة لـ«كييف» في مدينة «تشيستوشوفا» جنوب البلاد