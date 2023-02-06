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7 خطوات سريعة اتبعها عند حدوث زلزال مفاجئ.. اعرفها لسلامتك

كتب:

محمد أباظة
10:33 م | الإثنين 06 فبراير 2023
زلزال تركيا وسوريا- تعبيرية

زلزال تركيا وسوريا- تعبيرية

لقي ما لا يقل عن 111 شخصا مصرعهم وأصيب 516 آخرين نتيجة الزلزال الذي ضرب سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السورية، عن حصيلة الضحايا في محافظات «حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس»، وفقًا لما جاء في وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».   

ووقع الزلزال في سوريا ولبنان وتركيا وشعر بتوابعه عدد من سكان محافظات مصر فجر اليوم، وبحسب وكالة «رويترز» فوصلت قوة الزلزال في تركيا إلى 7.7 درجة.

زلزال اليوم

وتساءل البعض عن التصرف السليم في حالة شعورهم بزلزال أو التصرف الأمثل لحماية أنفسهم في هذه اللحظة، وهو ما تستعرضه «الوطن»، وفقا لما جاء في الموقع الرسمي لهيئة الزلازل في كاليفورنيا.

- الاختباء أسفل أي طاولة أو مكتب أو جدار داخلي بعيدا عن زجاج النوافذ.

- الابتعاد عن أي شيء معلق يمكن أن يسقط «النجف، الأسقف المعلقة».

- ابقى على السرير في حالة حدوث الزلزال وأنت عليه، واحمي رأسك بالوسادة.

- عدم استخدام «الأسانسير» والاستعانة بالسلالم.

- في حالة النزول للشارع، الابتعاد عن المباني.

- البقاء في منطقة واسعة مفتوحة بعيدا عن خطوط الكهرباء.

- احمي رأسك ورقبتك بذراعيك.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.