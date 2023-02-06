هل يمكن التنبؤ بعدد الزلازل المقبلة؟.. «البحوث الفلكية» تحدد الأماكن النشطة

هزة أرضية مفاجئة شعر بها المواطنين في مصر وبعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان، اليوم، وهو ما سجلته محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية - مرصد حلوان، ويبعد بمقدار 691 كيلو شمال مدينة رفح، وجاءت قوة الزالزال بمقدار 7.7 ريختر، وبرغم عدم تأثر مصر به بشكل واضح، لكن كانت تبعاته خطيرة على بعض الدول العربية بوفيات وإصابات، ليتساءل البعض حول أماكن الزلازل خلال العام الحالي 2023.

جاد القاضي: لا يمكن التنبؤ بالزلازل

الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أجاب عن سؤال «ما إذا كان يمكن التنبؤ بالزلازل أم لا؟ وما هي أماكنها المتوقعة خلال العام الحالي»، قائلًا إنَّه لا يمكن التنبؤ بأماكن ومواعيد الزلازل على الإطلاق، وكل ما يقال عن هذا الشأن هو مجرد هراء لا أساس له من الصحة وغير علمي.

وأضاف «القاضي» لـ«الوطن»، أنَّ سبب عدم التنبؤ بالزلازل يعود إلى أنَّها ظاهرة طبيعية لا تحدث إلا في باطن الأرض، ما يجعل التنبؤ بها من الصعب للغاية، وإن كانت هناك بعض المناطق المعروفة بحدوث الزلازل بها، والتي تعرف بأماكن النشاط الزلزالي، ويتوقع حدوث الزلازل فيها، لكن دون معرفة حجمه أو قوته أو شدته أو تحديد موعد حدوثه.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أنَّه في الأرصاد على سبيل المثال يمكن التوقع بما سيحدث الأسبوع المقبل في الطقس، نظرًا لأن أي موجة سواء حارة أو باردة تمر ببلاد أخرى قبل أن تأتي لمصر، أما في الزلازل فالأمر كامن في باطن الأرض وهو جزء خفي لا يمكن التنبؤ به، ولم يصل العلم حتى الآن لوسيلة لذلك.

الأماكن النشطة لحدوث الزلازل

كما أكّد أنَّ مصر ليست داخل حزام الزلازل وبعيدة عن الدخول في هذه الأمر، مبينًا أنَّ ما حدث اليوم هي زلازل طبيعية ومتوقع حدوث مثلها من فترة لأخرى حسب ظروف الطبيعة، لكن ما يطول مصر منها هي هزات متوسطة لا تؤثر بشكل قوي.

أما عن الأماكن النشطة لحدوث الزلازل، فشرح «القاضي» أنَّ الأمر لا تأكّيد له فقط هناك بعض الأماكن يحدث بها زلازل كل عام نظرة لطبيعة أرضها، مثل الحزام الزلزالي المحيطي حول المحيط الهادي، وحزام الزلازل في جبال الألب والهيمالايا، وغرب تركيا، وغيرها، بينما أوضح الدليل الاسترشادي للبحوث الفلكية أنَّ هناك بعض الأماكن في مصر أكثر تأثرًا بالهزات الأرضية مثل منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجي العقبة والسويس وشرق البحر المتوسط.