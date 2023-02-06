خسائر زلزال تركيا حتى الآن: 284 وفاة و2323 إصابة وتضرر 1710 منشآت

أكدت السلطات التركية، قبل قليل، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب منطقة «كهرمان مرعش»، جنوب تركيا، فجر اليوم، إلى 284 حالة وفاة، و2323 إصابة، في الوقت الذي أعلنت فيه رفع حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، الذي يشمل طلب مساعدات دولية.

تضرر 1710 مبان في 10 مدن بتركيا

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إن 284 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 2323 آخرين، جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وفق الروايات الرسمية، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن، رصد أضرار في 1710 مبان، في 10 مدن، بجنوب البلاد.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان أوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن الزلزال وقع في حوالي الساعة 4:17 فجر الإثنين، بالتوقيت المحلي، تبعته أكثر من 32 هزة ارتدادية، وصنفت الزلزال على أنه «كارثة في المستوى الرابع» وفقاً لمعايير الاستجابة للكوارث، المعمول بها في تركيا.

الزلزال على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض

وبينما ذكرت إدارة الطوارئ أن الزلزال، الذي ضرب ولاية «كهرمان مرعش»، جنوب تركيا، فجر اليوم، بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، كان على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض، وضع المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي شدة الزلزال عند 7.8 درجة.

ووفق مصادر رسمية في الحكومة التركية، فقد امتدت التأثيرات المدمرة للزلزال إلى ولايات «غازي عنتاب، وأضنة، وملاطيا، وديار بكر، وشانلي أورفا، وعثمانية»، وتسبب في انهيار مئات المباني، كما حوصر العديد من السكان تحت الأنقاض.