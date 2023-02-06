الحالة المرورية بالمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة «فيديو»

استعرضت الإعلامية لمياء حمدين، مقدمة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم، حيث يشهد كوبري أكتوبر في الاتجاه المتجه للعباسية سيولة مرورية مستمرة حتى غمرة، وشارع صلاح سالم يشهد سيولة مرورية كبيرة حتى نفق الملك الصالح الذي يشهد كثافات مرورية نسبية، كما يشهد كوبري الروضة بعض الكثافات كما تظهر الكثافات المرورية للمتجه بين الجبلين، وصولا لمنطقة 15 مايو، وهو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل والكثافات المرورية للمتجه لشارع عباس العقاد، كما ظهرت أيضا كثافات بشارع صلاح سالم والطيران.

الطريق الدائري تظهر عليه كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام

وأضافت مقدمة برنامج «صباح الخير يامصر» أن الطريق الدائري تظهر عليه كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام والمتجه للزراعي ومنه للأقاليم، موضحة أنه يوجد إغلاق جزئي للطريق الدائري الأوسطي في ضوء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية لأعالى تقاطعات المحور المركزي والمحور المركزي الموازي وطريق جمال عبدالناصر، وهو سيكون لمدة شهر على أن تكون الأعمال قائمة لمدة 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور، هذا بجانب إغلاق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من طريق جهينة وفي اتجاهه لطريق الواحات وبالتحديد عند المنطقة المواجهة لمدخل نادي 6 أكتوبر وميدان الحصري.

الاتجاه القادم من الدائري باتجاه 6 أكتوبر مازال الطريق مغلق

وكشفت مقدمة برنامج «صباح الخير يامصر» أن الاتجاه القادم من الدائري باتجاه 6 أكتوبر مازال الطريق مغلق والاتجاه الإجباري من خلال نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو ومحور روض الفرج، موضحة أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع بالاتجاهين، وباقي شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ بحركة السيارات، كما ظهرت بعض الكثافات بمنطقة مشعل وكثافات بشارع العريش وحتى الطالبية.