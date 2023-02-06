تعرف على طرق ورسوم استخراج شهادة مخالفات المرور من المنزل

أصبحت شهادة مخالفات المرور الشغل الشاغل لملاك السيارات، كونها مسنتدا رسميا ومهما في دفع المخالفات التي يلتقطها الردار الحديث بعد تركيبه على الطرق السريعة والدائرية، لتجنب سحب الرخص أو زيادة الجزاءات والغرامات.

ومن ناحية أخرى أجرت النيابة العامة تحديثات جديدة على موقعها الرسمي، خاصة فيما يتعلق بخدمات التفتيش المروري، خاصة للاستعلام عن مختلف المخالفات المرورية، ولذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية كل ما يخص استخراج شهادة المخالفات كونها مستند ومهم لدفع المخالفات من المنزل وتصلك في خلال ساعات قليلة.

استخراج شهادة مخالفات المرور

وأتاح موقع النيابة العامة فرصا عديدة في خدمات المرور، منها استعلام عن المخالفات المرورية بكل أنواعها، واستخراج شهادة المخالفات، ومعرفة سعرها، فعند لحظة الدخول على رابط موقع النيابة العامة من خلال الضغط على الرابط من هنا، واتباع الخطوات السابقة الخاصة بطرق الاستعلام عن مخالفات المرور، وثم الضغط على استخراج شهادة وفاء بالغرامات الشاملة، ادخل الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل به رخصة السيارة، ادخل البيانات المطلوبة، والعنوان المراد عليه تسليم الرخصة، ودفع رسوم الشهادة 50 جنيها، و15 جنيها رسوم توصيل، ويمكن الدفع نقدا أو بالفيزا.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

وأتاح الموقع الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، في ذات الوقت، يمكن الضغط على أيقونة الاستعلامات، ليظهر أمامك خياران هما مخالفات رخص السيارات ومخالفات رخصة القيادة اضغط على الخيار المرغوب فيه، وإدخال رقم اللوحة المعدنية، ليظهر أمامك إجمالي مخالفات المرور الخاصة بسيارتك أو رخصة القيادة الخاصة بك، وبعد التحقق من المخالفات المستحقة، اطلب استخرج شهادة وفاء الغرامات، ولإتمام العملية اضغط على زر الموافقة على الشروط التي تظهر أمامك، ثم القيام بتسجيل البيانات المطلوبة منك، والتي تشمل الاسم الرباعي والإدارة التي تتبعها ورقم السيارة، ثم قم باختيار طريقة سداد المخالفات.