مخالفات المرور حسب القانون الجديد 2023.. كسر الإشارة تبدأ من 500 جنيه

يتساءل الكثير من مالكي السيارات والسائقين عن مخالفات المرور حسب القانون الجديد 2023، حتى يتجنبوا ارتكاب هذه المخالفات التي قد توقع عليها غرامات مالية أو عقوبات تصل إلى الحبس في بعضها.

وتستعرض «الوطن» بعض مخالفات المرور حسب القانون الجديد 2023 التي تصل فيها الغرامات المالية إلى 1000 جنيه أو أكثر.

مخالفات المرور حسب القانون الجديد 2023

ومن بين مخالفات المرور حسب القانون الجديد 2023 والتي تصل فيها الغرامات إلى 1000 جنيه أو أكثر، ما يلي:

- تعطيل حركة المرور عن عمد «300 إلى 1500 جنيه».

- تركيب سرينة هوائية: «500 إلى 1000 جنيه».

- إخراج السيارة دخان كثيف «500 إلى 1500 جنيه».

- استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة «300 إلى 1500 جنيه».

- الانتظار في تقاطع الطرق «200 إلى 1000 جنيه».

- السير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري «100 إلى 1000 جنيه».

- السير ببطء ملحوظ في مدخل النفق «100 إلى 1000 جنيه».

- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة «500 إلى 1000 جنيه».

- عدم صلاحية الفرامل «300 إلى 1500 جنيه».

مخالفات المرور حسب القانون الجديد 2023 تتعدى غراماتها 1000 جنيه

- التوقف على الكوبري عن عمد «100 إلى 1000 جنيه».

- عدم السير في المسار المحدد على الطرق «500 إلى 1000 جنيه».

- كسر الإشارة «500 إلى 1000 جنيه».

- اعتداء صاحب السيارة على رجل المرور «300 إلى 1500 جنيه».

- تجاوز السرعة المقررة «300 إلى 1500 جنيه».

- انتهاء رخصة السير والقيادة «1000 إلى 2000 جنيه».

- تغيير لون اللوحة المعدنية «300 إلى 1500 جنيه».

- تخريب اللوحات المعدنية «1500 جنيه وإيقاف 6 أشهر».

- السير دون رخصة سير «1000 إلى 3000 جنيه».

- السير دون رخصة قيادة «1000 إلى 2000 جنيه».

- السير عكس الاتجاه «1000 إلى 3000 جنيه».