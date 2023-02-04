خطوات التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا بعد تطبيق القانون الجديد

يهتم مالكو السيارات بقانون المرور الجديد الذي تمّ تطبيقه منذ فترة وجيزة، ومن أبرز مخالفاته التي يتمّ دفع غرامة مالية بسببها عدم ارتداء الشخص الذي يجلس على المقعد بجانب السائق حزام الأمان، فضلًا عن ركوب الأطفال في المقعد الأمامي، ولكن في كثير من الأحيان يتمّ تسجيل مخالفة خاطئة على السائقين دون قصد، الأمر الذي يجعلهم في حاجه إلى تقديم تظلم على المخالفات المرورية تلك، لتجنب دفع غرامة مالية غير مستحقة على مخالفة غير حقيقية.

وتقدم بوابة «مصر الرقمية» الكثير من الخدمات التي يستطيع المواطن إجراءها من المنزل، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب للمصالح الحكومية، ومن أبرزها الخدمات المرورية، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات التقديم على طلب التظلم للمخالفات المرورية، بعد تطبيق القانون الجديد وغراماته، عبر بوابة مصر الرقمية، والتي جاءت كالتالي:

خطوات التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا

- بعد أن يتأكّد المواطن أن المخالفة التي تمّ تسجيلها عليه غير صحيحة، يستطيع التقدم بطلب التظلم على مخالفات المرور بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية من هنــــا.

- ثم يضغط على الخانة الخاصة بخدمات المرور «مركباتي».

- وبعد ذلك يضغط على خانة «تظلم على مخالفات رخص مركبات».

- ثم إدخال رقم الموبايل الخاص بصاحب المخالفة، والذي يكون مسجل عليه حساب المواطن عبر موقع بوابة مصر الرقمية.

- إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب.

- ثم يتمّ إدخال جميع البيانات الخاصة بالرخصة الخاصة به والتي تتمثل في رقم السيارة واسم صاحب الرخصة، مع توضيح بيانات تقديم طلب التظلم.

- وبعد الانتهاء من إدخال البيانات يتمّ الضغط على تسجيل، حتى يتمّ إرسال طلب التظلم على مخالفات المرور.