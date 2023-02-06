خبير جيولوجي لـ «قناة القاهرة الإخبارية»: توابع زلزال تركيا قوية ومستمرة

أعرب الدكتور صخر النسور خبير علم الجيولوجيا بعمان، عن تعاطفه مع ضحايا زلزال تركيا وذويهم، لافتًا إلى أن المنطقة التي وقع بها الزلزال معروفة بأنها نشطة زلزاليًا، وهذا من الزلازل المدمرة في هذه المنطقة، وهو يأتي نتيجة تصادم الصفيحة العربية وحركتها باتجاه الشمال، مع الصفيحة الأوراسية على طول مناطق التماس بين تلك الصفائح، فنتيجة هذا التصادم تتولد هذه الطاقة التي تعد تحريرا للطاقة المخزنة في باطن الأرض وفي الصخور وينتج عنها حدوث الزلزال، مشيرا إلى استمرار مجموعة الهزات الارتدادية.

المنطقة شهدت العديد من الزلازل تاريخيًا

وأضاف صخر النسور في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصفيحتين المتصادمتين كبيرتين جدًا، بالمنطقة النشطة زلزاليًا، وهي عادة ما تتركز في إيران وتركيا والقوقاز، إذ أن هذه المنطقة شهدت العديد من الزلازل تاريخيًا.

وأوضح أن الزلزال نتج عنه دمار هائل وخلف عدد كبير من الضحايا، الذين تتزايد أعدادهم بكل لحظة في الجنوب التركي، مشيرًا إلى أنه عندما يكون هناك زلزال كبير بهذا الحجم تفوق قوته 7.7 على مقياس ريختر فمن الطبيعي أن تحدث هزات ارتدادية كبيرة تشهدها هذه المناطق.

قوة الهزات الارتدادية تبلغ 6.5 على مقياس ريختر

وأشار إلى أن الهزات الارتدادية قوية بلغت تقريبًا حسب المؤشرات الأولية 6.5 على مقياس ريختر، لافتًا إلى أن مجموع هذه الهزات هي تعبير عن حجم الزلزال الأول الكبير الذي حدث فجر اليوم، وستستمر مجموعة من الهزات الارتدادية.