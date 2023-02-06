رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

«المسح الجيولوجي الأمريكي»: تسجيل 18 هزة ارتدادية عقب زلزال تركيا

كتب:

أ.ش.أ
09:49 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، تسجيل ما لا يقل عن 18 هزة ارتدادية بلغت قوتها أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر بعد الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم.

أقوى هزة ارتدادية تم تسجيلها حتى الآن

وأوضحت الهيئة - حسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أنّ أقوى هزة ارتدادية تم تسجيلها حتى الآن ضربت بعد 11 دقيقة فقط من الزلزال العنيف، وبلغت قوتها 6.7 درجة على مقياس ريختر.

استمرار الهزات الارتدادية القوية خلال الأيام المقبلة

ويرجح الخبراء أن تستمر الهزات الارتدادية القوية خلال الأيام المقبلة بعد الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في تركيا، إلى جانب مصرع 111 شخصا وإصابة 516 آخرين في سوريا، وتسبب في تدمير العديد من المباني.

اقرأ المزيد:

أول صور لأضرار لبنان إثر وقوع زلزال تركيا

«العربية»: ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 15 قتيلا على الأقل

البحوث الفلكية ينشر صورة توضح الوضع الجيولوجي لمنطقة زلزال تركيا

البحوث الفلكية: تسجيل 7 توابع لـ زلزال تركيا.. جميعها أكبر من 6 درجات

انهيارات في سوريا جراء زلزال تركيا «صور»
بقلم أ.ش.أ