«المسح الجيولوجي الأمريكي»: تسجيل 18 هزة ارتدادية عقب زلزال تركيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، تسجيل ما لا يقل عن 18 هزة ارتدادية بلغت قوتها أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر بعد الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم.

أقوى هزة ارتدادية تم تسجيلها حتى الآن

وأوضحت الهيئة - حسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أنّ أقوى هزة ارتدادية تم تسجيلها حتى الآن ضربت بعد 11 دقيقة فقط من الزلزال العنيف، وبلغت قوتها 6.7 درجة على مقياس ريختر.

استمرار الهزات الارتدادية القوية خلال الأيام المقبلة

ويرجح الخبراء أن تستمر الهزات الارتدادية القوية خلال الأيام المقبلة بعد الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في تركيا، إلى جانب مصرع 111 شخصا وإصابة 516 آخرين في سوريا، وتسبب في تدمير العديد من المباني.