تسونامي متوقع في إيطاليا بسبب زلزال تركيا

أصدرَت السلطات الإيطالية تحذيرًا من حدوث موجات مدّ عاتية «تسونامي» على سواحلها في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا اليوم الاثنين، وأوصت إدارة الحماية المدنية، التي تتعامل مع الأحداث الطارئة، في بيان، بأنَّ ينتقل الناس إلى مناطق مرتفعة بسبب احتمال حدوث موجات تسونامي، وذلك بحسب صحيفة واشنطن بوست الامريكية.

الولايات المتحدة تتضامن مع تركيا

وأعربت الولايات المتحدة عن تضامنها مع تركيا بعد مقتل ما لا يقل عن العشرات في زلزال اليوم الاثنين، وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إنَّ الولايات المتحدة «قلقة للغاية» من الكارثة في تركيا وسوريا، وقال في بيان «نحن على استعداد لتقديم أي وكل المساعدة المطلوبة».

الوكالات الأمريكية على استعداد لتقديم مساعدات للمتضررين

وتابع مستشار الأمن القومي إنَّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من الوكالات الحكومية الفيدرالية تلقت تعليمات من الرئيس بايدن لتقييم خيارات الاستجابة لمساعدة المتضررين، وعبرت السفارة الأمريكية في تركيا على موقع «تويتر» عن «حزنها العميق» للخسائر في الأرواح والأضرار التي سببها الزلزال.