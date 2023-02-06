ضبط 72208 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة
كتب:
محمد بركات
11:36 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
حملة مرورية.. صورة أرشيفية
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (72208) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية: (13983) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(307) مخالفة السير بدون تراخيص، ودراجة نارية مخالفة.(26) مخالفة موقف عشوائى.(47) مخالفة شروط التراخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.