غلق ميناء البرلس والبوغاز ووقف حركة الصيد بالبحر المتوسط لسوء الطقس

أُغلق، اليوم الاثنين، ميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، كما أُغلق أيضا بوغازا البرلس، وتم وقف حركة الصيد للمراكب العاملة بمياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب سواحل المحافظة الآن.

وقف حركة الصيد بالبحر المتوسط

وأوضح حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، لـ«الوطن»، أنه تم إخطار الصيادين العاملين بسواحل البحر المتوسط بالبرلس بعد الإقلاع ضمن رحلات الصيد بشأن إغلاق ميناء الصيد وبوغاز البرلس، لافتا إلى أن سواحل محافظة كفر الشيخ تشهد حاليا هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاصفة، أثرت على حركة الصيد.

وأضاف «شرابي»، أن وقف حركة الصيد بمياه البحر المتوسط يهدف لحماية أرواح الصيادين ومراكبهم من حدوث غرق بسبب تقلبات الطقس اليوم.

موجة طقس سيئ

من جانبه، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، حالة الطوارئ بكل أرجاء المحافظة، نظرا لسوء حالة الأحوال الجوية الآن من هطول أمطار ونشاط كبير للرياح.

يُذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الاثنين في محافظة كفر الشيخ، حيث بلغت نحو 23كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 66%، بينما سجلت نسبة الرطوبة 65%، وسجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 13 مئوية، والصغرى 9 درجات.