سحب رعدية وغيوم كثيف في كفر الشيخ وترقب لسقوط أمطار غزيرة

تظهر اليوم السبت، سحب منخفضة ورعدية وغيوم بكثافة في سماء محافظة كفر الشيخ، حيث يدوي سماع أصواتها على كافة مدن وسواحل الإقليم، التي تُنذر بسقوط أمطار غزيرة ، بينما تسود حالة من موجة شديد البرودة على كافة أرجاء المحافظة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت أن سرعة الرياح في المحافظة، بلغت 19كم/ساعة، وفرص سقوط الأمطار 20%، والرطوبة 65%، وسجلت درجات الحرارة العظمى 20 درجة للعظمى، والصغرى 9 درجات.

طقس شديد البرودة في كفر الشيخ

كان اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، كلف رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية الفرعية بالقرى، عبر بيان اليوم السبت بضرورة رفع مياه الأمطار من داخل المدن الساحلية في مطوبس، والبرلس، وسيدي سالم، التي سقطت عليها فجر اليوم، في المدن ومراكز وقرى المحافظة، علاوة على متابعة استمرار توصيل التيار الكهربائي، ومياه الشرب والصرف الصحي.

البحر المتوسط وترقب للصيادين

بينما أكد الدكتور عبدالله علام، أحد العلماء في مجال الجغرافيا والجومورفولوجيا البيئية، وعميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن طقس اليوم في كفر الشيخ قارس وشديد البرودة خاصة على المدن الساحلية بالمحافظة.

ولفت إلى أن أمواج البحر الأبيض المتوسط مرتفعة للغاية تخطت حاجز المترين ونصف، ويجب على صيادي البرلس والعاملين بتلك المهنة بتوخي الحذر قبل الإقلاع ضمن رحلات صيد.