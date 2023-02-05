متحدث «التعليم»: لا صحة لزيادة مصروفات التيرم الثاني في المدارس الخاصة 7%

حسم شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، الجدل الدائر حول وجود قرار بزيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية، خلاف الفصل الدراسي الثاني، في ظل وجود شكاوى من أولياء الأمور بهذا الصدد.

لا زيادة لمصروفات التيرم الثاني للمدارس الخاصة

وقال المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن وزارة التربية والتعليم لم تصدر أي قرار يتعلق بزيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية للترم الثاني بنسبة 7%، ولا غير ذلك، مشيرا إلى أن القرار الخاص بمصروفات المدارس الخاصة لم يتغير، ولم تصدر تعليمات للمديريات بذلك.

الزيادة 7% مرتبطة العام الدراسي كاملاً

ولفت إلى أن زيادة مصروفات المدارس الدولية، بنسبة 7%، مرتبط بالعام الدراسي كاملا، والمدرسة ملزمة بإعلان مصروفاتها مع بداية العام الدراسي، ولا يوجد أي قرار بزيادة المصروفات بنسبة 7%، ثم زيادة مصروفات الترم الثاني بنفس النسبة، نافيا كل ما يثار حول هذا الموضوع.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أي ولي أمر يتعرض للضغط من المدرسة لدفع المصروفات بزيادة تفوق 7% عن العام الدراسي كاملا، بتقديم شكوى رسمية في الإدارة التعليمية، أو وزارة التربية والتعليم، لبحث الشكوى وإعادة الأمور إلى نصابها، مشددا على أن الوزارة لم تتطرق لمصروفات المدارس الخاصة ولا الدولية منذ بدء العام الدراسي.